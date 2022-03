Confidenciales “Derrotaremos a la izquierda”: Mario Hernández sobre elecciones del 13 de marzo

El empresario Mario Hernández se refirió a las elecciones legislativas y consultas de precandidatos presidenciales en Colombia que se llevarán a cabo el próximo domingo 13 de marzo. “Derrotaremos el 13 de marzo la izquierda, si no les gusta se pueden ir a Cuba. Buen viaje”, escribió el empresario a través de su cuenta de Twitter.

Cada vez falta menos para conocer a los nuevos integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara). Mario Hernández ha sido uno de los personajes más activos en la carrera electoral, expresando su preocupación por un eventual gobierno de izquierda en el país. El fundador de la reconocida marca que lleva su nombre hizo hace poco una invitación a través de su cuenta de Twitter a sus colegas de la industria empresarial, a quienes exhortó a ejercer su derecho al voto.

“Empresarios todos a defender la democracia y la libertad”, escribió Hernández, que además advirtió que quienes no salieran a sufragar no podrían lamentarse en un futuro. “A votar, después no chillen”, finalizó el empresario.