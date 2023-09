Descartadas las alianzas con candidatos a la Alcaldía de Cali por parte de Dilian Francisca Toro

Con ningún candidato. Así lo manifestó la aspirante a la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, en cuanto a no realizar ningún tipo de alianza con los que aspiran a la Alcaldía de Cali y no planea respaldar a ninguno o realizar fórmulas.

Toro, que quiere repetir periodo en ese cargo, decidió no generar alianzas con nadie de los 13 candidatos, pues algunos de ellos estuvieron tocando a la puerta de la gobernadora y lidereza del Partido de la U, sin lograr su objetivo.

La aspirante a la Gobernación no se unió a ninguno de los que buscan ser el próximo alcalde de la capital vallecaucana con la apuesta por el eslogan de que “Cali no puede tener divisiones_”, una frase que, al fin de cuentas, termina siendo una dura crítica a la Administración saliente.

Toro aseguró en su cuenta de X que “¡Mi fórmula y mi compromiso es con Cali y los caleños!”, pues para ella “Cali no aguanta más división, no aguanta más odio. Cali necesita que nos unamos para salvarla y que vuelva a ser segura”, respondiendo de esta manera con un contundente no a una alianza.