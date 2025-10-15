Confidenciales

Desde el Foro Económico Mundial, Juan Carlos Pinzón pide pensar primero en Colombia: “Sin orden ni seguridad no habrá desarrollo”

El precandidato Juan Carlos Pinzón fue invitado a participar en la sesión conjunta especial de la Reunión Anual de los Consejos de Futuro y la Reunión Anual sobre Ciberseguridad.

16 de octubre de 2025, 12:27 a. m.