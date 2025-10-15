Suscribirse

Confidenciales

Desde el Foro Económico Mundial, Juan Carlos Pinzón pide pensar primero en Colombia: “Sin orden ni seguridad no habrá desarrollo”

El precandidato Juan Carlos Pinzón fue invitado a participar en la sesión conjunta especial de la Reunión Anual de los Consejos de Futuro y la Reunión Anual sobre Ciberseguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 12:27 a. m.
El precandidato Juan Carlos Pinzón en el Foro Económico Mundial.
El precandidato Juan Carlos Pinzón en el Foro Económico Mundial. | Foto: Campaña Juan Carlos Pinzón

El precandidato Juan Carlos Pinzón fue invitado a participar en la sesión conjunta especial de la Reunión Anual de los Consejos de Futuro y la Reunión Anual sobre Ciberseguridad organizado por el Foro Económico Mundial que se realiza en Dubái.

Este evento convocó a más de 500 expertos de empresas, gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico y los medios de comunicación, junto con 150 de los principales líderes mundiales en ciberseguridad.

En su intervención, Pinzón aseguró que es momento para que el país piense en sí mismo: “La primera cosa que un país como Colombia tiene que hacer es asegurarse de que tenga un orden legal, seguridad, porque si no tenemos eso, no vamos a ser confiables para los inversores, no vamos a poder ofrecer la calidad de vida que necesitamos para nuestras propias personas”.

De la misma manera, el precandidato aprovechó ese escenario internacional de alto nivel para destacar que Colombia es el tercer país más valioso del planeta, gracias a que tiene el 5 por ciento del total de agua fresca en el mundo y que tiene las potencialidades necesarias para ser energéticamente independientes: “tenemos aceite, combustible, gas, sol, viento y poder geotérmico”.

“Todo esto puede ser combinado. Además de eso, somos uno de los productores más grandes de alimentos para el futuro. Tenemos 42 millones de hectáreas para cultivar en el país, y solo estamos usando 15. Imagínese lo que podemos hacer con los otros 30 millones”, anotó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ella es Valentina Castro, la colombiana que se lució en el desfile de Victoria’s Secret: Este es el video de su pasarela

2. Argentina apagó el sueño de la Selección Colombia: otro baño de agua fría en el Mundial Sub-20

3. Joel Canchimbo rompe en llanto por salir lesionado ante Argentina: video sacude el Mundial Sub-20

4. Karol G brilló en el ‘show’ de Victoria’s Secret; se convirtió en un ángel y enamoró a miles

5. Estos son los latinos que van por el Guante de Oro 2025: Colombia quedó fuera

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos PinzónForo Económico MundialElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.