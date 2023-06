Confidenciales Desde el Pacto Histórico sondean al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, como posible aspirante a alcaldía de Bogotá

Desde hace unos días se viene sondeando el nombre de Camilo Romero como la posible ficha del petrismo para las elecciones de la alcaldía de Bogotá que se celebrarán en octubre de este año. En el Pacto Histórico algunos ya han postulado su nombre públicamente.

Uno de ellos fue el representante a la Cámara, Heráclito Landínez, quien señaló que Romero “sería un buen alcalde de Bogotá”. Lo mismo dijo la congresista María Fernanda Carrascal, de ese sector: “lo sería, lo extrañamos por acá, sería un alcalde inteligente y ponderado”.

Se habla de que ante las dudas que tiene el exsenador Gustavo Bolívar de lanzarse, como él mismo lo ha reconocido, Romero podría ser la ficha clave que logre enarbolar esas banderas para suceder a Claudia López. Romero, aunque ha militado en la Alianza Verde, es cercano al presidente Gustavo Petro y compitió en la coalición del Pacto Histórico como precandidato.

Por eso, algunos consideran que podría recoger algunos sectores cercanos a la centroizquierda y lograr varios apoyos.

Romero también suena como candidato a la Gobernación del Valle.

El embajador fue gobernador de Nariño. Precisamente, en los últimos días, la Procuraduría General de la Nación le impuso una multa a Romero por 31.859.152 pesos por “falta de vigilancia y control” en un proceso de negociación y comercialización de licores en el departamento en agosto de 2016 cuando estaba en ese cargo.

A todo eso se le sumó que Carlos Amaya anunció que no aspirará a la alcaldía de Bogotá, sino que intentará de nuevo ser el gobernador de Boyacá, una plaza donde tiene mayores apoyos. “La decisión que tomó el partido de escoger a un candidato en medio de una competencia con todos es equivocada. Tomé la decisión de no participar en la decisión de las reglas del juego porque no quería ser juez y parte. Creo que el Verde debió escoger primero a un candidato y ahí sí competir con los demás. Era lo justo, lo lógico, lo que tenía sentido común. Entiendo también que hay unas reglas de juego”, aseguró Amaya en las últimas horas.

En su caso, compitió en la pasada campaña presidencial en la coalición de la Centro Esperanza y terminó respaldando a Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro para la segunda vuelta.