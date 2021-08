Confidenciales “¿Desocupada?”: senadora uribista a jefe de prensa de Petro que cuestionó su video de baile

La senadora Milla Romero, del Centro Democrático, decidió realizar un ‘challenge’ con su equipo de máximos colaboradores, donde baila junto a sus compañeros en la terraza del Congreso. Al fondo se observa Monserrate y, detrás de ellos, la bandera de Colombia.

El video, que circula en redes sociales, fue grabado con el #DerechoANacer y busca propender por el derecho a la vida que promueve la congresista, que llegó al Capitolio a ocupar la curul que dejó el expresidente Álvaro Uribe.

Aunque las imágenes de Romero y su UTL tienen un fin y es concientizar a la ciudadanía contra el aborto, el video fue objeto de polémicas. El jefe de prensa del senador Gustavo Petro, Andrés Hernández, escribió en su red social Twitter: “En verdad hay mucho desocupado en el Congreso y Milla Romero Soto”.

En verdad hay mucho desocupado en el congreso y @millaromerosoto pic.twitter.com/RGEfEBvsvb — Andrés Hernández R. (@AndresCamiloHR) August 13, 2021

La senadora no se quedó callada y le salió al paso. “¿Desocupada? He radicado 15 proyectos en menos de un mes y presentamos más de 30 proposiciones para mejorar otros; asisto a las sesiones, lidero fotos. Mi problema no es de ‘desocupe’, sino de exceso de energía y amor por este país”, le respondió.

¿Desocupada?



He radicado 15 proyectos en menos de un mes y presentado más de 30 proposiciones para mejorar otros;asisto a las sesiones, lidero foros.



Mi problema no es de "desocupe" sino de exceso de energía y amor por este país.



PD: gracias por compartir #ElDerechoANacer 😉 https://t.co/vVVLqiMY6p — Milla Romero Soto (@millaromerosoto) August 13, 2021

Los comentarios no pararon ahí. Margarita Rosa de Francisco también se pronunció: “Derecho a nacer en un país donde no se tiene derecho a vivir. ¡Que siga el baile!”, dijo.

La senadora de Norte de Santander recibió varias voces de apoyo, entre ellas, las de influenciadores en redes de la derecha. David Ghitis, por ejemplo, dijo “que lo que le molesta al caballero (Andrés Hernández) es que no lo invitaron a la coreografía”.