Confidenciales Director de la Policía Jorge Luis Vargas, ascendido por el Senado

En primer debate, la comisión Segunda del Senado ascendió de mayor general a general al director de la Policía, Jorge Luis Vargas, quien logró el respaldo de las mayorías del Congreso en medio de la polémica por cuenta de los casos de abuso de autoridad durante las manifestaciones.

Pese a las críticas de la oposición, la mayoría de congresistas defendieron la trayectoria del oficial y le depositaron su voto de confianza. El senador Juan Diego Gómez, indicó que la trayectoria de 35 años del general Vargas no se puede manchar por casos que están siendo investigados y tienen responsabilidad individual.

“Ese asunto de que nos convierten en una narrativa que quieren mancillar el nombre de las instituciones no se puede permitir. Y no se puede exigir que no se ascienda al mayor general Jorge Luis Vargas, un hombre con una trayectoria de más de 35 años y que ha sido ejemplar a lo largo de su carrera”, dijo Gómez.

Además, Gómez dijo durante la votación: “General Vargas, a nombre suyo y a nombre de todos los policías de Colombia, tenemos que decirle que este Congreso le da un voto de respaldo. El país necesita instituciones fuertes y una Policía comprometida”.

Integrantes de la oposición se retiraron de la votación al considerar que el ascenso no debería producirse en medio de la crisis de orden público que vive el país. Ahora los ascensos pasarán a la plenaria del Senado en donde se dará la última votación.

Además del ascenso del general Vargas, el Congreso está estudiando otras cinco promociones de integrantes de las Fuerzas Armadas.