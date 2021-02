Confidenciales Donald Trump: sin impeachment, ni reelección

El juicio (impeachment) contra Trump no va a llegar a una condena. Para eso se necesita que dos terceras partes de los 100 integrantes del Senado tomen la decisión. Como los demócratas solo tienen la mitad de las curules, se requeriría que 17 senadores republicanos votaran contra el expresidente. Eso no va a pasar, pues solo cinco han manifestado estar dispuestos a hacerlo. Sin embargo, para que quede inhabilitado políticamente solo se requiere la mitad más uno, es decir 51 votos. Esos sí están, pues los 50 demócratas más los cinco republicanos garantizan esa mayoría. Eso significa que Donald Trump va a ser exonerado, pero no va a poder ser otra vez candidato a la Presidencia, lo cual tranquiliza a la mayor parte del planeta.