Confidenciales Duro mensaje de funcionaria clave del presidente Gustavo Petro contra su hijo Nicolás: “Exijo aclare su situación y no nos involucre en su cuestionado proceder”

La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, le envió un duro mensaje a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, salpicado por su exesposa por recibir unos 600 millones de pesos del exnarco conocido con el alias del Hombre Marlboro y unos 400 millones de pesos de parte del hijo del polémico Turco Hilsaca.

Rusinque, en su cuenta en Twitter, dijo: “No tengo cercanía con NP, ni he tenido acuerdos con él. Exijo aclare su situación y no nos involucre en su cuestionado proceder. Espero la justicia investigue y establezca responsabilidades sin enlodar un proyecto político que él, según lo revelado, claramente no representa”.

En otros mensaje señaló: “Rechazo las insinuaciones sobre supuestos cupos o cuotas dadas en Prosperidad Social. Nuestros funcionarios son nombrados con estricto proceso de cumplimiento de requisitos para el cargo o actividad a contratar teniendo en cuenta el mérito. No entregamos « cuotas ». La reunión que se menciona en la noticia con Nicolás Petro sí ocurrió, pero no se acordó ningún tipo de nombramiento o contrato. No es nuestra forma de proceder. Eso lo puede verificar quien acompañó la reunión”.