El diario Vanguardia, el más importante del oriente del país y uno de los baluartes de la prensa regional en Colombia, anunció a través de un comunicado de prensa emitido el 19 de octubre que la edición impresa del periódico tendrá desde este domingo 24 de octubre el tamaño europeo (27.9 x 40.0 cm.) con el fin de ser más compacto, versátil y fácil de leer.

El diario indicó mediante el comunicado de prensa que “como un avance en su proceso de modernización y de cara a las tendencias del consumo de noticias a nivel mundial, Vanguardia cambiará de tamaño en su edición impresa, pasando al formato europeo y dejando atrás 102 años de impresión en el tamaño universal”.

Agregó que es “una nueva apuesta de la Casa Editorial, para acercarse de manera más amable a sus lectores, con un periódico compacto y fácil de leer, pero manteniendo un contenido informativo desarrollado con rigor, profesionalismo y profundidad, como lo ha hecho el periódico de los santandereanos por más de un siglo”.

Diana Saray Giraldo, directora del medio, aseguró: “Mantenemos intacto nuestro compromiso de informar a los santandereanos de manera responsable, independiente y con profundidad, ahora con una visión de Sistema Informativo, más amplia”.

Hay que señalar que en la actualidad periódicos como The New York Times, El País de España o The Guardian tienen el formato europeo.

El comunicado reitera que en esta nueva edición impresa se “mantendrá la profundidad periodística en sus tradicionales secciones, que lo hacen el medio de comunicación de mayor credibilidad e influencia en el oriente del país, e incluirá nuevas páginas con información de temas como medioambiente, tecnología, cultura, salud, turismo y mascotas, entre otros [...] El nuevo formato en la edición impresa se proyecta como complemento a los notables avances que ha logrado Vanguardia a través de sus contenidos multimedia, utilizando las nuevas plataformas y redes sociales, que estarán ahora más conectadas con el impreso y las suscripciones digitales”.