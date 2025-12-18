Tras la elección de Efraín Cepeda como presidente del Partido Conservador, se ha generado un fuerte debate al interior de la colectividad porque algunos critican que no están de acuerdo con que el expresidente del Senado tenga ese cargo y que a la vez esté aspirando a representar al partido en las elecciones de 2026.

Así lo reveló la periodista Darcy Quinn, de La FM, quien contó que habría molestia por parte de algunos de los congresistas que hacen parte de la bancada del partido.

Según dijo Quinn, hay quienes reclaman que no habría garantías claras para ese proceso, además, porque la mayoría de la bancada respaldó la idea de un cambio de fechas para las inscripciones de los candidatos, pero Cepeda se opuso a esa propuesta, lo que generó un fuerte roce.

Asimismo, hay líderes del Partido Conservador que han pedido la renovación de la colectividad, por lo que consideran que con la presidencia de Cepeda eso no se estaría viendo materializado.