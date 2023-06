Confidenciales Efraín Cepeda niega que se gane el Baloto cada vez que visita la Casa de Nariño, según denunció Andrés Pastrana: “Es un exabrupto”

El director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, concedió una entrevista al programa digital de la periodista española Eva Rey y respondió a unos señalamientos del expresidente Andrés Pastrana que apuntaban a que él, cada vez que visitaba al palacio presidencial, salía premiado.

“Cuando el partido dice ‘no me gusta la reforma pensional, laboral o de salud’, el presidente Gustavo Petro llama al senador Efraín Cepeda, lo sienta y se gana el Baloto. Cada vez que va al palacio, Efraín Cepeda se gana el Baloto”, denunció Pastrana en el mismo programa de Rey.

Cepeda calificó los señalamientos del expresidente como un “exabrupto contraevidente”.

Según él, “la evidencia demuestra lo contrario. Hay que leer un poquito más para enterarse de lo que sucede y cómo el Partido Conservador se ha opuesto a las reformas frontalmente y por eso no hemos dejado pasar las reformas laboral y la de salud”.

La periodista le preguntó si Andrés Pastrana miente y Cepeda respondió “que está mal informado”.

El presidente del conservatismo dijo que ya se ha acostumbrado a los señalamientos del expresidente Pastrana, quien perteneció hasta hace unos meses a su colectividad. “Realmente me he venido acostumbrando. Yo sigo con mi trabajo, siempre, en mi vida política, sigo adelante y no escucho los temas que son contraevidentes”.

Rey le preguntó posteriormente: “¿Gustavo Petro o Andrés Pastrana?”. Y Efraín Cepeda respondió, sin asomo de duda: “que entre el diablo y escoja”.

Por otro lado, el actual senador conservador se refirió a la teoría de Gustavo Petro de un golpe blando contra su gobierno.

“Será autogolpe blando porque esos golpes vienen de su propia bancada, su propio equipo, sus amigos, su propia gente. La oposición y los partidos independientes no hemos movido un dedo para que ocurra lo que está sucediendo al interior del Gobierno nacional”, afirmó.