Ejército ubica a ciudadano que había sido reportado como desaparecido en Boyacá

El Ejército confirmó que en las últimas horas fue encontrado un ciudadano de 42 años de edad que había sido reportado como desaparecido en el departamento de Boyacá.

Operativo de rescate del Ejército y bomberos en Boyacá. Foto: Ejército

La información revelada por la institución militar indica que “Mediante intensas labores de búsqueda, desarrolladas durante la noche y parte de la mañana, las unidades militares efectuaron el hallazgo el 6 de abril de 2026 en la vereda Guaita, zona rural del municipio de Socha, Boyacá“.

Añadió el Ejército que “la persona encontrada, un ciudadano de 42 años y residente en el sector, recibió atención inmediata por parte de un socorrista de combate, quien le brindó primeros auxilios en el lugar, garantizando su protección y salvaguarda”.

“De manera oportuna, se estableció contacto con las autoridades municipales y la Inspección de Policía, activando los protocolos correspondientes. Posteriormente, el ciudadano fue trasladado a un centro hospitalario con el apoyo de organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, para su valoración médica y proceso de recuperación”, añadió el Ejército.