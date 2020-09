Confidenciales El aislamiento extremo de Germán Vargas

Germán Vargas es uno de los colombianos que más se cuida del coronavirus. No acepta contacto con nadie sin test de contagio, y esto incluye a su propia hija. Tampoco se monta en un carro si él no conduce personalmente a pesar de que hace más de 20 años no manejaba. Ese nivel de precaución obedece a que vivió la dolorosa experiencia que tuvo su hermano Enrique antes de superar ese virus, y también a que cuatro de sus escoltas se contagiaron. Por fortuna, no había tenido contacto con ellos. Curiosamente, la multinacional Johnson & Johnson le ofreció ser uno de los primeros voluntarios para su vacuna, que tiene aún en proceso. Aunque Vargas no piensa salir de su aislamiento mientras no haya una vacuna, es poco probable que le jale a ese experimento.