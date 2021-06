Confidenciales El auto-debate de Roy Barreras y Gustavo Petro

El primer debate electoral del Pacto Histórico, en el que participaron Gustavo Petro y Roy Barreras, se convirtió en un autodebate, pues no hubo novedades ni mayores anuncios. Petro y Roy pretenden quedarse con el cupo para aspirar a las presidenciales, una posición que el exalcalde de Bogotá tiene ganada, porque en 2018 obtuvo más de 8 millones de votos frente a Iván Duque. Aunque se estima que Barreras sería la fórmula vicepresidencial, no está confirmado, ya que en la foto faltaría una mujer, lo que encendería de nuevo el debate por el supuesto machismo en la Colombia Humana que denunció Ángela María Robledo. Por cierto, al debate no concurrió el senador Alexánder López del Polo, el único que tendría el aval de un partido con personería jurídica.