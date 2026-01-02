Confidenciales

El balance legislativo de Julio Roberto Salazar, representante a la Cámara del Partido Conservador

El congresista del departamento de Cundinamarca buscará reelegirse el 8 de marzo de 2026.

Redacción Confidenciales
2 de enero de 2026, 12:33 p. m.
Julio Roberto Salazar, representante a la Cámara por el Partido Conservador.
Julio Roberto Salazar, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA Foto: Guillermo Torres /Semana

Los senadores y representantes a la Cámara acostumbran a presentar su balance legislativo cada año y por esa razón, se han venido conociendo los informes que cada uno de ellos está publicando.

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Julio Roberto Salazar, aseguró que su trabajo por Cundinamarca ha sido exitoso y que durante todo el 2025 se hicieron varios debates de control político en la Comisión Quinta.

Uno de los resultados presentados tiene que ver con las citaciones que se hicieron a funcionarios del Gobierno Petro y miembros de la empresa Enel por los inconvenientes en la prestación del servicio de energía en el centro del país.

“Además de las innumerables quejas por el incremento en las tarifas injustificadas, que afectan directamente a los usuarios más vulnerables de la región. Tampoco se puede dejar pasar el seguimiento permanente a las concesiones viales de la región central, como la ALO 40 y la vía Bogotá-Girardot, hecho que sirvió para que se agilizaran las obras y hoy los habitantes de Cundinamarca, Bogotá y todos los colombianos puedan disfrutar de una de las vías del país”, dice el balance legislativo.

Congreso de la República de Colombia
Congreso de la República de Colombia Congreso fachada Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según el documento, el congresista radicó 13 proyectos de ley para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los habitantes de Cundinamarca. “Entre los más importantes están: el fortalecimiento de las UMATA y su articulación con las Instituciones de Educación Superior y el Sena para la asistencia técnica agropecuaria, la creación de la Agencia de Comercialización y Dignidad Agropecuaria, para que los campesinos puedan vender sus productos a precios justos, la estampilla para la atención integral de personas con discapacidad y cuidadores, la creación del Instituto Nacional de Acción Comunal y el Sistema Nacional de monitoreo de agresores sexuales de menores de edad”.

Finalmente se asegura que se presentaron más de 50 proposiciones para la gestión integral de residuos sólidos y economía circular, la protección y bienestar del talento humano en salud, el acceso a salud para dignatarios de acción comunal, la salud mental para mejorar la atención en escuelas y colegios con énfasis en la zona rural.

