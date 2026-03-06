El candidato al Senado Santiago León propone ley para integrar a pequeños proveedores regionales con grandes empresas

El economista y candidato al Senado por el Partido Verde Santiago León presentó una propuesta legislativa que busca conectar a pequeños productores y proveedores regionales con cadenas de valor de grandes y medianas empresas del país.

La iniciativa plantea la creación de una ley de encadenamientos productivos con sello regional, orientada a impulsar el desarrollo económico desde los territorios.

La propuesta parte de la idea de que en las regiones ya existen capacidades productivas, representadas en pequeños empresarios, emprendimientos y productores locales que sostienen la economía de miles de familias.

Sin embargo, muchos de estos actores permanecen al margen de los grandes circuitos de producción y comercialización.

Según León, la ley buscaría incentivar que las empresas incluyan proveedores locales dentro de sus procesos productivos, prioricen compras en las regiones y promuevan la transferencia de conocimiento hacia las pequeñas y medianas empresas.

El planteamiento también apunta a fomentar la generación de empleo en los territorios y a construir economías regionales más sólidas y sostenibles.

De acuerdo con el economista, el crecimiento económico del país no debería concentrarse únicamente en ciertas zonas, sino distribuirse de manera más equilibrada a lo largo del territorio nacional.

La apuesta, según León, es que al fortalecer la producción local y conectar a los territorios con las grandes cadenas productivas, se dinamice la economía y se amplíen las oportunidades para las comunidades.