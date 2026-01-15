Confidenciales

El cónclave de MinDefensa con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía para la recta final del Gobierno Petro

Analizan medidas para todas las regiones del país.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 5:58 p. m.
Reunión de altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía en Bogotá.
Reunión de altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía en Bogotá. Foto: Suministrada a SEMANA.

Durante este jueves, 15 de enero, en El Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional (CESOF), en Bogotá, se realiza el tercer encuentro de Direccionamiento Estratégico del sector Defensa que es liderado por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez.

Esta reunión tiene como propósito fundamental avanzar en el seguimiento de las líneas estratégicas en cuanto a la seguridad y democracia para este 2026. El eje central será la seguridad y blindaje de los comicios que se avecinan. Por ello, también estará en este encuentro el Registrador Nacional, Hernán Penagos.

Así mismo, se analizará, junto a la cúpula militar y policial, y con la presencia de todo el cuerpo de generales y almirantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, la estrategia de seguridad y operacional para estos últimos 7 meses de Gobierno.

En total asisten cerca de 200 uniformados entre generales y almirantes, así como sargentos mayores, técnicos jefes, jefes técnicos y comisarios de las FFMM y la Policía Nacional.

