Confidenciales El Congreso y la rebaja de salarios: la lengua es el azote...

Muchos candidatos al Congreso hicieron campaña prometiendo que llegarían a reducir los salarios de los parlamentarios, una iniciativa que se ha hundido 13 veces en el Legislativo. El nuevo proyecto ya se presentó. Hasta ahí todo bien. A pesar de todas las explicaciones y la buena fe, a los congresistas no les perdonan que hayan propuesto la rebaja, aunque a partir de 2026. La representante a la Cámara Catherine Juvinao habló de las razones para haber tomado esa decisión, pero en las redes sociales han sido inclementes. Quieren la reducción del salario, y de manera inmediata. Muchos no entienden que, siendo mayoritaria la bancada de gobierno, no se pongan de acuerdo y lo hagan de una vez por todas. La iniciativa, en lugar de generar alegría, produjo una profunda desilusión y críticas en la misma izquierda. Muy bueno legislar para regular a otros y no a sí mismos.