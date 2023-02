Confidenciales El constitucionalista, Germán Calderón España, denuncia amenazas en su contra

Germán Calderón España, abogado constitucionalista, magíster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección Internacional, en los últimos minutos hizo una denuncia a las autoridades sobre amenazas que ha recibido, sintiendo temor por su vida.

“A las autoridades les informo que en los últimos días he recibido amenazas y llamadas extrañas de teléfonos fijos desconocidos, por lo que siento temor por mi vida y la de mi familia. Soy opinador, escritor, abogado, ingredientes objeto de persecución en este dolido país”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que, Calderón interpuso una demanda en el año 2012 para determinar cuál sería el periodo del entonces fiscal Eduardo Montealegre, porque en su momento no se sabía si su gestión era de un año o por cuatro años.

Sin embargo, cualquiera podría preguntarse cuál era el verdadero interés de interponer una demanda para salvar el puesto del segundo funcionario en importancia luego del presidente, como lo es el fiscal general, al cual no conocía ni por derechos de petición y la respuesta fue sencilla: “Yo no estoy buscando ningún privilegio, el mayor beneficio que puedo recibir es el reconocimiento público como un buen abogado, no espero puestos de nadie”.

También, fue quien puso el año pasado una tutela para eliminar la casilla del voto en blanco en el tarjetón para la segunda vuelta presidencial.