Confidenciales “¿El contrapeso lo harán las cortes?”, Patricia Janiot cuestionó reunión entre Petro y Uribe

La reconocida periodista colombiana del canal estadounidense Univision, Patricia Janiot, reaccionó en sus redes sociales frente a la reunión que tuvieron este miércoles el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que dejó varios puntos clave para la conciliación de las dos corrientes políticas.

Janiot afirmó que Petro logró meterse al bolsillo a la oposición con la reunión con Uribe y que ahora podría irse de vacaciones sin problema.

Lo que faltaba para meterse al bolsillo a lo que quedaba de oposición. Ahora sí que el presidente electo @petrogustavo puede irse de vacaciones relajado y sonriente. ¿El resto del contrapeso lo harán las cortes? pic.twitter.com/bmugcfb4eG — Patricia Janiot (@patriciajaniot) June 30, 2022

“Lo que faltaba para meterse al bolsillo a lo que quedaba de oposición. Ahora sí que el presidente electo @petrogustavo puede irse de vacaciones relajado y sonriente”, dijo la periodista.

Acto seguido, lanzó un cuestionamiento sobre quién le hará peso al presidente electo en la oposición. “¿El resto del contrapeso lo harán las cortes?”, fue la incógnita que dejó la periodista y que generó todo tipo de comentarios.

“Me temo que no… hay mucha simpatía por allá”; “Patricia, no creo que se haya metido a Uribe en el bolsillo, le dice cosas como ‘apoyo que reduzca la pobreza pero sin atacar a los empresarios’, ‘no me meta en lo del perdón social’, etc. Se establecieron las reglas, en el juego todo es diferente, para Uribe primero la patria”, y, “creo que ya lo está intentando hacer usted. Igual preocupa el concepto de contrapeso que manejan, pareciera que contrapeso tiene que ser descalificación y oposición irracional”, fueron algunos de los comentarios que surgieron de la publicación.