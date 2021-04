Confidenciales El correo de Tirofijo al Mono jojoy preguntando por Álvaro Gómez

El caso del magnicidio de Álvaro Gómez cada vez se complica más. El noticiero de Caracol Televisión publicó un correo de Tirofijo al Mono Jojoy en el cual le informa que le preguntó a Carlos Antonio Lozada si habían sido él y su gente los que ejecutaron ese operativo. Lozada contestó que no y que no sabía quién había sido. Hasta ahora él había declarado ante la JEP haber sido el coordinador de ese asesinato siguiendo una orden del Mono Jojoy. Ese e-mail, que fue encontrado en uno de los 15 computadores de Jojoy después de que fue dado de baja por las Fuerzas Militares, contradice la confesión de Lozada, pues él mismo aparece diciéndole a Tirofijo que no sabe quién fue.