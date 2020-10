Confidenciales El costo del tratamiento de Trump

El presidente Trump estuvo tres noches en la clínica y después de eso regresó a la Casa Blanca. The New York Times publicó cuál sería el costo para un ciudadano normal si hubiera tenido los mismos cuidados. El monto total superaría los 100.000 dólares. Los costos de la suite, los múltiples exámenes, el oxígeno, los esteroides, el tratamiento experimental con células madre, el remdesivir y las horas de las visitas de los mejores médicos de Washington, según el diario, ascenderían a 65.000 dólares. A esto le sumaron 38.770 dólares que tendría que pagar un particular por alquilar un helicóptero para ese mismo trayecto.