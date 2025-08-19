Suscribirse

CONFIDENCIALES

“El derecho penal de enemigo no cabe en el sistema penal colombiano”: Francisco Barbosa sobre fallo que dejó en libertad a Uribe

El exfiscal aseguró que la decisión está llena de yerros jurídicos.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 11:39 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y el fiscal Francisco Barbosa.
El expresidente Álvaro Uribe y el ex fiscal Francisco Barbosa. | Foto: SEMANA

En una decisión que había levantado una enorme expectativa, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La defensa del exmandatario interpuso una tutela en la que pedía la libertad del exmandatario hasta que el fallo quedara en firme, como bien lo ha sostenido en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia. Y el Tribunal le dio la razón.

Contexto: Tribunal ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció: “Lo dije y lo repito. La decisión de la juez de primera instancia en la condena contra el presidente Álvaro Uribe Vélez está atiborrada de yerros jurídicos. Acá queda en evidencia una de las violaciones flagrantes a los derechos fundamentales en este caso. Lo dije, el derecho penal de enemigo y de autor no cabe en el sistema penal colombiano y está proscrito. La justicia colombiana es respetable y debe ser el sustento de la democracia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

2. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

3. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

4. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Estos son los empleos con mejores salarios frente a la inflación en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeJusticiaTribunal Superior de Bogotá

Noticias Destacadas

El concejal de Bogotá Daniel Briceño investigó el avance de las vías que se les entregaron a las Juntas de Acción Comunal.

Daniel Briceño denuncia que Gloria Libia Polanía, nueva agente interventora de Nueva EPS, “no aprobó el examen de conocimientos”

Redacción Confidenciales
Iván Duque habló sobre el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.

“La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez no aguantaba controversia alguna”: Iván Duque

Redacción Semana
Álvaro Uribe Bernie Moreno,

Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, celebra libertad de Álvaro Uribe. “La democracia prospera”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.