“El derecho penal de enemigo no cabe en el sistema penal colombiano”: Francisco Barbosa sobre fallo que dejó en libertad a Uribe
El exfiscal aseguró que la decisión está llena de yerros jurídicos.
En una decisión que había levantado una enorme expectativa, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La defensa del exmandatario interpuso una tutela en la que pedía la libertad del exmandatario hasta que el fallo quedara en firme, como bien lo ha sostenido en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia. Y el Tribunal le dio la razón.
El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció: “Lo dije y lo repito. La decisión de la juez de primera instancia en la condena contra el presidente Álvaro Uribe Vélez está atiborrada de yerros jurídicos. Acá queda en evidencia una de las violaciones flagrantes a los derechos fundamentales en este caso. Lo dije, el derecho penal de enemigo y de autor no cabe en el sistema penal colombiano y está proscrito. La justicia colombiana es respetable y debe ser el sustento de la democracia”.
