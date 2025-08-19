“El derecho penal de enemigo no cabe en el sistema penal colombiano”: Francisco Barbosa sobre fallo que dejó en libertad a Uribe

La defensa del exmandatario interpuso una tutela en la que pedía la libertad del exmandatario hasta que el fallo quedara en firme , como bien lo ha sostenido en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia. Y el Tribunal le dio la razón.

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció: “Lo dije y lo repito. La decisión de la juez de primera instancia en la condena contra el presidente Álvaro Uribe Vélez está atiborrada de yerros jurídicos. Acá queda en evidencia una de las violaciones flagrantes a los derechos fundamentales en este caso. Lo dije, el derecho penal de enemigo y de autor no cabe en el sistema penal colombiano y está proscrito. La justicia colombiana es respetable y debe ser el sustento de la democracia”.