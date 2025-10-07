Confidenciales
El detalle de una foto que publicó Vicky Dávila en sus redes en un encuentro con Daniel Palacios
Ambos precandidatos se encontraron para conversar sobre lo que podría ocurrir en el 2026.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Con miras a establecer posibles alianzas para el 2026, los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Daniel Palacios se reunieron este martes, 7 de octubre.
Hasta ahora había pasado desapercibido un detalle en la imagen y es lo que Dávila había escrito en el cuaderno.
Allí se logra ver la palabra “unión”, lo que algunos han interpretado que la conversación giró en torno a eso y la posibilidad de que se puedan unir ambas candidaturas de cara al próximo año.
Igualmente, Dávila también se había encontrado con el excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien a su vez aspira a la carrera presidencial y habrían conversado sobre el mismo tema.
Algunas candidaturas ya se han unido en torno a otras con el propósito de unir fuerzas y derrotar a los demás sectores, por lo que no se descartaría que en la derecha y centroderecha haya otras alianzas para derrotar especialmente a los candidatos del petrismo.