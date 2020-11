Confidenciales “El deterioro de mi reputación, que reconozco, me entristece”: Uribe

El expresidente Uribe publicó este jueves una serie de trinos que apuntaban a su estrategia de 2022. Sorpresivamente, aseguró que Sergio Fajardo era el candidato de Juan Manuel Santos. Minutos después, puso un segundo trino: “El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas”. El exmandatario construye el camino para las elecciones presidenciales. Lea el análisis sobre su estrategia.