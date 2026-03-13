El escolta sorprendido con 145 millones de pesos en La Guajira salió de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Luis Alfredo Acuña, el escolta del secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, capturado cuando llevaba en su carro particular 145 millones de pesos y material publicitario a pocos días de las elecciones parlamentarias en vías de La Guajira, terminará por fuera de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por abandono del cargo.

Números de celular en los sobres millonarios del escolta de la UNP coinciden con nombres de políticos en La Guajira

SEMANA confirmó que la entidad solicitó a la unión temporal, su contratante, una investigación formal porque no es normal que un escolta se retire de su puesto sin avisar y sin solicitar el reemplazo, pues deja en peligro al protegido. Acuña no pidió permiso para trasladarse de Bogotá a La Guajira y eso genera causal de despido. Acuña fue dejado en libertad horas después de ser capturado.