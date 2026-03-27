El evento en el que exaltaron el liderazgo de la mujer en Barranquilla: estuvo el director del Carnaval, Juan Ospino

Este jueves, 26 de marzo, realizaron en Barranquilla la cuarta versión de los Premios Mujeres que Crean, Innovan y Lideran, en los que reconocen el trabajo de cada una de las homenajeadas.

Las mujeres recibieron una estatuilla en forma de flor de cayena, símbolo de la fuerza, la pasión y la belleza que representa a la mujer del Caribe colombiano. Dicha iniciativa es liderada por la Fundación Historias que Cambian Vidas, dirigida por la periodista Lucy Flórez, junto a Harold Maestre, director de la plataforma Crea, Innova y Lidera y CEO del grupo Hama.

El reconocimiento que recibió la jefe de prensa de la Policía de Barranquilla

El evento contó con el respaldo de su embajadora, la Miss Mundo Colombia Andrea Romero y, en esta edición, con el acompañamiento de Juan Carlos Ospino, director del Carnaval de Barranquilla y la presencia de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández.