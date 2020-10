Confidenciales El exagerado reclamo del embajador gringo

Muchos consideraron exagerado el reclamo del embajador de Estados Unidos sobre la supuesta injerencia de los políticos colombianos en la campaña presidencial de su país. El embajador no acusó a los funcionarios del Gobierno, sino a los “políticos”, es decir, los congresistas. En concreto serían tres: María Fernanda Cabal, quien manda trinos como: “Wow, me encanta Trump”. Gustavo Petro, que dijo que, si él pudiera votar en Estados Unidos, lo haría por Biden. Y el congresista de los colombianos en el extranjero, Juan David Vélez, que tiene doble nacionalidad y es un fanático de Trump. La reacción del embajador se entendería si acusara al Gobierno, pero que los senadores opinen no tiene nada de raro y es poco probable que una frase de María Fernanda Cabal o de Petro cambie el resultado de las elecciones gringas.