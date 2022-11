Confidenciales El expresidente Álvaro Uribe y su opinión sobre Juan Daniel Oviedo

En un almuerzo privado, un asistente le preguntó al expresidente Álvaro Uribe qué opinaba sobre la candidatura a la Alcaldía de Bogotá de Juan Daniel Oviedo, el exdirector del Dane. El jefe del Centro Democrático no dudó en responder que es un gran candidato: serio, estudioso y transparente. El interlocutor volvió a tomar la palabra y le recordó que Oviedo es homosexual. Uribe, sin titubear, le respondió que el Centro Democrático no discrimina, respeta la intimidad y Oviedo no ha hecho de su intimidad una bandera política. El exmandatario aceptó que no hacía esas manifestaciones en público sobre Oviedo porque podría hacerle daño político al candidato.