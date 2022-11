Confidenciales El expresidente Iván Duque, en la COP27, en Egipto

El expresidente Iván Duque se encuentra en la COP27, en Egipto, como uno de los expertos invitados a varios de los eventos asociados a la Acción Climática y la Protección de la Naturaleza. Esta tarde dará el discurso de cierre del evento de la Gran Coalición Global por la Conservación, conocida como el 30X30, y este martes presentará el Reporte de la Creación del Mercado de Carbono para África que ha venido asesorando.

Duque también será invitado a varios de los eventos de finanzas verdes como conferencista y participará en calidad de Embajador de la Estrategia Global por la conservación.

Duque también estará brindando entrevistas sobre su libro The Road to Zero.