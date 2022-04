Confidenciales El futbolista Miguel Borja anunció su respaldo a la campaña de Fico Gutiérrez

El futbolista colombiano, Miguel Borja, se unió a la campaña de Federico Gutiérrez quien busca ser el próximo presidente de Colombia en las elecciones del 29 de mayo donde los colombianos acudirán a las urnas para la primera vuelta.

El anuncio lo hizo Alejandro Char a través de su cuenta de Twitter quien escribió: “Seguimos haciendo Equipo por Colombia. Nuestro goleador tiburón Miguel Borja se suma a la campaña de Fico Gutiérrez. Unidos por un mejor país para las nuevas generaciones de campeones. ¡Vamos a ganar!”

Seguimos haciendo Equipo por Colombia 💪🏼. Nuestro goleador tiburón @MiguelABorja9 se suma a la campaña de @FicoGutierrez. Unidos por un mejor país para las nuevas generaciones de campeones. ¡Vamos a ganar! #FicoPresidente 🇨🇴 pic.twitter.com/ZbqAfP2osw — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 23, 2022

Tras el anuncio, varias fueron las opiniones por el apoyo de Borja a Gutiérrez y algunos aplaudían y celebraban la decisión, mientras que otros no apoyaron la decisión del futbolista colombiano.

Hay que señalar que a solo cinco semanas, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, Gustavo Petro se consolida como puntero, con el 38 por ciento. Lo sigue Federico Gutiérrez, con 23,8 por ciento, a una distancia de 14,2 puntos porcentuales. Sin embargo, el exalcalde de Medellín duplica y más a Rodolfo Hernández, quien aparece en el tercer lugar, con el 9,6 por ciento. Mientras tanto, Sergio Fajardo, quien puso en marcha su “remontada”, sigue en el cuarto lugar, con el 7,2 por ciento, lo que significaría que su estrategia no le está funcionando. Íngrid Betancourt registra 0,9 por ciento, al igual que John Milton Rodríguez. Por su parte, Luis Pérez obtiene 0,4 por ciento, y Enrique Gómez, 0,3 por ciento. El voto en blanco reporta 7,6 por ciento; por ninguno, 2,1 por ciento; y no sabe o no responde, 8,8 por ciento.