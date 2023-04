Confidenciales El futuro de Mauricio Lizcano

Se ha especulado sobre la salida de Mauricio Lizcano de la dirección del Dapre de la Presidencia, pero nada se ha concretado hasta el momento. SEMANA conoció que Gustavo Petro se reunirá con el funcionario a comienzos de esta semana. Petro y Lizcano han hablado de una eventual reubicación, pero no hay una fecha definida. Una fuente del Palacio de Nariño confirmó que las diferencias entre el director del Dapre y Laura Sarabia serían la razón.

Entre los dos no hay empatía y han chocado en varias oportunidades. Lizcano, quien sostiene una relación cordial y de aprecio con el jefe de Estado, podría ocupar otro cargo en el Gobierno, incluso, no se descarta que se convierta en embajador. Sin embargo, no es descabellado que el hoy director del Dapre se retire a dirigir Gente en Movimiento, el partido político de su padre, Óscar Mauricio Lizcano, que acaba de obtener personería jurídica.