Confidenciales El género ‘no binario’, ¿una papa caliente en el Consejo Nacional Electoral?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió esta semana una papa caliente. Resulta que como la Corte Constitucional, desde marzo de este año, le ordenó a la Registraduría Nacional incluir en la cédula de ciudadanía la categoría de género no binario –personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer–, ahora la Registraduría le elevó la consulta al CNE sobre cómo determinar, a partir de la orden del alto tribunal, el cumplimiento de la ley de cuotas de cara a las elecciones regionales del próximo año. La norma determina que debe haber mínimo 30 por ciento de mujeres en las listas que presenten los partidos para concejos y asambleas. ¿Cómo saber si una colectividad cumple con la ley si en sus listas hay personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer?