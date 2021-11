Confidenciales El gesto del representante Jaime Felipe Lozada

Esta semana, un joven huilense utilizó su cuenta personal en Twitter para lanzar un mensaje agresivo en contra de quienes se disfrazan de policías en la noche de Halloween. “Niño tombo que veo, niño tombo que pateo”, manifestó. El representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada respondió que el comentario era inadmisible y la Universidad Surcolombiana de Neiva –donde estudia el joven–, debería pronunciarse porque el usuario llamado Francisco publicó el logo de dicha institución universitaria.

Miren ésto mis amigos

En la cuenta @franciercas



"NIÑO TOMBO QUE VEO

NIÑO TOMBO QUE PATEO"

Si alguno nos puede decir si es el mismo que hizo el video o es que ws otro ??

Gracias!!



Éste es de @supershadai https://t.co/y91VZgHFn6 pic.twitter.com/o8ch1mi5dV — NADIME FADIA (@NadiFadia) November 2, 2021

Lozada confesó que lo buscó la mamá del joven y dialogaron. Ella le contó que Francisco está arrepentido y afectado. Ante esto, SEMANA conoció que a través de la mamá, el congresista le envió un mensaje al joven. “Quiero enviarle un fuerte abrazo, un saludo especial, decirle que nunca fue mi intención que se sintiera mal, tan solo que como muchos ciudadanos rechazamos su comentario, propio de la edad, todos hemos pasado por eso y hemos cometido errores”, le expresó.

Lozada le aconsejó a través de un mensaje de voz que no se dejara influenciar ni envenenar ni de los políticos ni de los influenciadores. Y consideró oportuno que escribiera un mensaje pidiendo excusas. “Es de humanos errar y de valientes reconocer los errores, yo los he cometido y los he reconocido. Así que, ánimo, no ha pasado nada…”, comentó.

De inmediato, el parlamentario procedió a borrar el mensaje que había escrito en contra del joven en su red social Twitter.