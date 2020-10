Confidenciales Vuelve y juega: voces sobre privatización de otra parte de Ecopetrol en 2021

Con los debates del presupuesto general de la Nación, cada año llegan los rumores sobre si el Gobierno se decidirá o no por vender la participación de Ecopetrol que aún tiene permitido privatizar.

Por ley, la Nación aún puede disponer del 8,9 por ciento de las acciones de la petrolera, lo cual –se calcula– le podría generar ingresos por más de 10 billones de pesos. Como la pandemia trajo consigo menores ingresos tributarios y un mayor gasto, aumentaron las voces que apoyaban la venta de esta participación, en conjunto con la enajenación de Cenit, filial de Ecopetrol.

No obstante, este lunes, durante el debate del presupuesto en la Cámara de Representantes, el congresista John Milton Rodríguez aseguró en su intervención que el Gobierno le confirmó que tiene descartada esta idea.

“Desde el Ministerio de Hacienda me lo confirmaron y es que no se está hablando de vender Cenit o enajenar la participación accionaria en Ecopetrol. Se está hablando de otras entidades que no son inversiones estratégicas para el país”, aseguró.

Esta afirmación coincide con lo dicho hasta ahora por el MinHacienda, que está analizando la posibilidad de salir de participaciones menos rentables, como lo son empresas de energía, telecomunicaciones, transporte y finanzas.

La participación del Estado en más 100 empresas está tasada en unos 25.000 millones de dólares.