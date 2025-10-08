“El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien”: el fuerte mensaje de Saray Robayo a Gustavo Petro por la inflación

Es claro que los colombianos están sintiendo que les está costando más adquirir los productos de la canasta familiar, en parte, porque los gastos básicos, como el alojamiento y la comida, se han encarecido, según lo confirmó el Dane, que en septiembre registró una inflación de 5,18 % en Colombia.

Por esa razón, la representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro porque, a su juicio, las cosas no van por buen camino.

“Nuevamente, la inflación subió: en septiembre llegó al 5,18 %, completando tres meses al alza y alejándose de la meta del 3 %. El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien, pero los mayores aumentos se registraron en servicios públicos, alimentos, transporte y educación, los rubros que más afectan a las familias de clase media y a los más vulnerables”, dijo la congresista.

La congresista del departamento de Córdoba aseguró que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para evitar más afectaciones. “Presidente Gustavo Petro, si los alimentos siguen subiendo, los hogares no van a poder comer. Es muy grave y se requieren medidas estructurales”.