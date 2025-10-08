Confidenciales
“El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien”: el fuerte mensaje de Saray Robayo a Gustavo Petro por la inflación
El Dane entregó un nuevo informe donde se evidenciaron las cifras del mes de septiembre.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Es claro que los colombianos están sintiendo que les está costando más adquirir los productos de la canasta familiar, en parte, porque los gastos básicos, como el alojamiento y la comida, se han encarecido, según lo confirmó el Dane, que en septiembre registró una inflación de 5,18 % en Colombia.
Por esa razón, la representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro porque, a su juicio, las cosas no van por buen camino.
“Nuevamente, la inflación subió: en septiembre llegó al 5,18 %, completando tres meses al alza y alejándose de la meta del 3 %. El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien, pero los mayores aumentos se registraron en servicios públicos, alimentos, transporte y educación, los rubros que más afectan a las familias de clase media y a los más vulnerables”, dijo la congresista.
Nuevamente la inflación subió: en septiembre llegó al 5,18%, completando tres meses al alza y alejándose de la meta del 3%. El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien, pero los mayores aumentos se registraron en servicios públicos, alimentos, transporte y educación, los… pic.twitter.com/JU3roDH4WW— Saray R. Bechara (@sarayrbechara) October 8, 2025
La congresista del departamento de Córdoba aseguró que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para evitar más afectaciones. “Presidente Gustavo Petro, si los alimentos siguen subiendo, los hogares no van a poder comer. Es muy grave y se requieren medidas estructurales”.
Para el Ministerio de Hacienda, tanto la inflación anual a septiembre de 2025, que fue de 5,18 % ―lo que está por debajo de la de igual periodo de 2024 (5,81 %), como la inflación del año corrido, hasta el noveno mes de este año, que fue de 4,55 %― están por debajo de sus referentes.