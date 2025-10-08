Suscribirse

Confidenciales

“El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien”: el fuerte mensaje de Saray Robayo a Gustavo Petro por la inflación

El Dane entregó un nuevo informe donde se evidenciaron las cifras del mes de septiembre.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2025, 1:12 a. m.
Saray Robayo, representante del Partido de la U, y el presidente Gustavo Petro.
Saray Robayo, representante del Partido de la U, y el presidente Gustavo Petro | Foto: Cámara de Representantes / Presidencia de la República

Es claro que los colombianos están sintiendo que les está costando más adquirir los productos de la canasta familiar, en parte, porque los gastos básicos, como el alojamiento y la comida, se han encarecido, según lo confirmó el Dane, que en septiembre registró una inflación de 5,18 % en Colombia.

Por esa razón, la representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro porque, a su juicio, las cosas no van por buen camino.

“Nuevamente, la inflación subió: en septiembre llegó al 5,18 %, completando tres meses al alza y alejándose de la meta del 3 %. El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien, pero los mayores aumentos se registraron en servicios públicos, alimentos, transporte y educación, los rubros que más afectan a las familias de clase media y a los más vulnerables”, dijo la congresista.

La congresista del departamento de Córdoba aseguró que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para evitar más afectaciones. “Presidente Gustavo Petro, si los alimentos siguen subiendo, los hogares no van a poder comer. Es muy grave y se requieren medidas estructurales”.

Para el Ministerio de Hacienda, tanto la inflación anual a septiembre de 2025, que fue de 5,18 % ―lo que está por debajo de la de igual periodo de 2024 (5,81 %), como la inflación del año corrido, hasta el noveno mes de este año, que fue de 4,55 %― están por debajo de sus referentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

2. Por jugar este típico juego en la playa, podría recibir una multa de hasta 500 dólares en Los Ángeles: tenga cuidado

3. Armando Benedetti alertó sobre peligrosa amenaza para las elecciones de 2026: “El país está en riesgo”

4. Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre

5. Hermana y madre de B King hicieron fuerte petición y expresaron dolor por acusaciones al cantante: “Ha sido muy difícil”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Saray RobayoInflaciónGustavo Petro

Noticias Destacadas

Juan Felipe Lemos y Lina García.

Lina García anuncia su aspiración a la Cámara por Antioquia y hará fórmula con el senador de La U, Juan Felipe Lemos

Redacción Confidenciales
Saray Robayo, representante del Partido de la U, y el presidente Gustavo Petro.

“El Gobierno sigue pensando que las cosas van bien”: el fuerte mensaje de Saray Robayo a Gustavo Petro por la inflación

Redacción Confidenciales
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

“Se cae otro intento de la derecha por dividir al Pacto Histórico”: Daniel Quintero sobre la consulta del 26 de octubre

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.