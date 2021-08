Confidenciales El héroe olvidado de las vacunas contra la covid-19

La prestigiosa Forbes reveló esta semana una historia desconocida sobre la vacuna contra la covid. Según la publicación, la salida a la crisis del coronavirus se le debe a un científico que no ha recibido un centavo por su descubrimiento. Se trata de Ian MacLachlan, sin cuyo trabajo el medio dice que Moderna y Pfizer no podrían introducir de forma segura sus vacunas de ARNm en las células. El bioquímico canadiense, de 57 años, lleva años atrapado en litigios judiciales sobre la autoría de esa técnica, pero la propuesta del presidente Biden de renunciar a las patentes de la vacuna anticoronavirus haría que él no tuviera chance. Mientras MacLachlan no gana nada, Moderna, BioNTech y Pfizer están en camino de vender 45.000 millones de dólares en vacunas en 2021.