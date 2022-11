Confidenciales El homenaje del Congreso a la selección Colombia femenina

Las jugadoras de la Selección Colombia sub-17 que obtuvieron el subcampeonato mundial de fútbol en esa categoría, estuvieron este martes, 15 de noviembre, en la plenaria del Senado donde les hicieron un homenaje por el logro deportivo.

Cada jugadora recibió una condecoración y de paso se anunció un proyecto de ley para impulsar el fútbol femenino y la promoción del deporte para las niñas que quieran practicarlo.

El presidente del Congreso Roy Barreras, lanzó duras críticas contra los dirigentes del fútbol colombiano. “Desde el Congreso de Colombia no solamente exigimos a las autoridades deportivas que prioricen el futbol femenino, que dejen de tomar el pelo, que ustedes no son amateurs, sino campeonas, que ustedes merecen el reconocimiento, el apoyo y que no es un asunto marginal y si los dirigentes machistas del futbol colombiano no entienden eso, que se retiren y pongan al frente a mujeres. Una felicitación también al director técnico Carlos Alberto Paniagua, gracias por cuidar estas hijitas de Colombia”, indicó.

Por esa razón, el proyecto de ley mejoría las condiciones y garantías de los equipos de fútbol femenino y lucharía contra la discriminación.