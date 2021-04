Confidenciales El magistrado Reyes y su obsesión con Uribe

En un documento, la Corte Suprema le pidió a la Fiscalía algo insólito: que le informe sobre el avance de las investigaciones del estado del caso Uribe. La petición sorprende porque el expresidente ya no es aforado y el alto tribunal perdió la competencia sobre este caso. No se sabe cuál será la respuesta de la Fiscalía. Pero se anticipa que la entidad tomará uno de dos caminos: contestar que no tiene que dar explicaciones, pues este alto tribunal ya no tiene competencia, o que la información que puede compartir la Fiscalía es la que está publicada. Mientras tanto, el magistrado Reyes queda mal parado por su insistencia en tener control sobre un expediente que ya no está en su despacho. ¿Estará metida la mano del senador Iván Cepeda en este procedimiento tan extraño?