El mensaje de Álvaro Uribe sobre Paloma Valencia: “Es una cantera de afecto por sus compatriotas”

En la agitada campaña presidencial para este 2026 se vive mucha tensión y expectativa. Pero también hay espacio para mensajes de respaldo, alejados de la polarización y la pugna política.

Uno de ellos lo envió Álvaro Uribe en la mañana de este jueves. En un trino, el expresidente escribió: “La senadora Paloma es ejemplo de integridad en medio de la confusión que genera la corrupción en la política. Ejemplo de firmeza de convicciones, nunca ha tenido dobleces como tampoco en la solidez de sus principios”.

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Y luego, dijo: “Su vida es sencilla, gira entre su familia y la Patria. Su lujo es su talento y su capacidad de estudio. La senadora Paloma es una cantera de afecto por sus compatriotas. La senadora Paloma sería un ejemplo ciudadano en la Presidencia de la República"