Confidenciales El País de España se va de Comscore tras caer al sexto puesto

De acuerdo con medios internacionales, el Grupo Prisa decidió no renovar el contrato que mantenía con la empresa Comscore para medir sus audiencias, tras caer al sexto puesto en España. Su reciente migración a la plataforma ARC, junto con su nuevo modelo de suscripciones afectó su posicionamiento como líder.

El periódico europeo no ha podido solucionar sus problemas de SEO, (indexación en Google). En noviembre EL País registró una audiencia de 20, 2 millones de visitantes, ubicándolo en el sexto puesto en España, detrás de medios como La Vanguardia, El Mundo, El Confidencial y ABC. En octubre, El País alcanzó el cuarto puesto en el ranking de Comscore con 23,1 millones de usuarios únicos. Para algunos medios tradicionales no ha sido fácil adaptarse a las exigencias del mundo digital.

Sin embargo, hace un mes el AS, el diario deportivo del mismo mismo grupo, publicó un comunicado de prensa exaltando el crecimiento que ha tenido en EEUU citando el ranking de Comscore.

A diferencia de otras mediciones como el ECCAR que mide la sintonía de la radio en Colombia, a través de llamadas telefónicas y por recordación o el IBOPE, que mide el rating de la televisión con una muestra pequeña, las mediciones en digital son más precisas.

Recientemente el Consejo de Comunicaciones de Suiza anunció que próximamente ese país finalizará los servicios de radio analógica debido a la gran recepción de la radio digital. Actualmente solo el 15 por ciento de los ciudadanos suizos escuchan la radio a través de FM, mientras el 71% escucha radio en digital.

Los medios tradicionales enfrentan retos en su modelo de negocio a medida que las audiencias se vuelven más digitales y Facebook y Google controlan la mayoría de la pauta en ese ámbito. Los casos más emblemáticos de éxito de medios tradicionales han sido el New York Times, el Washington Post, el WSJ, el Financial Times y The Economist. Ellos lograron generar modelos de contenido pago en digital con millones de suscriptores.