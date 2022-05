Confidenciales El particular proyecto que rinde honores al fútbol colombiano

Si bien es normal que en el Congreso se tramiten constantemente los llamados proyectos de honores, que a pesar de no tener mucha incidencia en la vida de los ciudadanos buscan exaltar elementos folclóricos o a ciudades, la iniciativa que está en el primer punto del orden del día de la Cámara de Representantes para este martes es de las más llamativas que se discuten actualmente: rendir honores al fútbol colombiano.

El asunto resulta particular no solo porque el fútbol colombiano no pasa actualmente por su mejor momento, sino porque el proyecto está de primero en el orden del día, por encima de iniciativas clave como aquella que busca brindar herramientas para la atención de personas con enfermedades huérfanas.

Algunos congresistas han señalado que justo cuando el país enfrenta retos tan grandes en materia de alimentación, salud y empleo, no se justifica darles prioridad a iniciativas como está que buscan exaltar el fútbol colombiano, el mismo año en el que la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial.

La finalidad del proyecto, que ya va para su segundo de cuatro debates, es autorizar a los entes gubernamentales, a nivel nacional, departamental y municipal, a planificar y financiar directa o indirectamente con organizaciones deportivas, los eventos de fútbol profesional y/o aficionado.

El congresista de la Alianza Verde Mauricio Toro criticó a sus compañeros en el Congreso y, usando un término característico de los partidos de fútbol, les recordó: “Este proyecto sí está fuera de lugar. ¡Golazo a la ciudadanía que espera soluciones a sus problemas reales!”, cuestionó. Los autores principales de la iniciativa son los representantes liberales Juan Diego Echavarría y Henry Correal. El proyecto también es impulsado por la presidenta de Cámara, Jennifer Arias, y Jairo Cristancho, ambos del Centro Democrático, así como por los representantes John Arley Murillo, de Colombia Renaciente, y Faber Muñoz, de La U.