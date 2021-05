Confidenciales El partido de la U tampoco apoya la reforma a la salud

La presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, reiteró su rechazo al proyecto de reforma a la salud que se discute en el Congreso. Según dijo, no apoya la iniciativa porque considera que no es una reforma estructural, ya que no garantizaría ese derecho fundamental. “El Partido de la U no vota la reforma a la salud”, anunció.

Como médica y directora del @partidodelaucol digo NO a la reforma a la salud, porque no es una reforma estructural que resuelva las dificultades para garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos. pic.twitter.com/i9bjapv8Xw — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 18, 2021

Para este miércoles 19 de mayo está citada la votación del proyecto, que tiene mensaje de urgencia del Gobierno. Sin embargo ya está prácticamente hundido porque todos los partidos le retiraron su apoyo, excepto Cambio Radical, de donde surgió la iniciativa.