Confidenciales El perdón de Zapateiro

Pese al dolor que siente, la familia de Juliana Giraldo no quiere que el crimen contra ella se convierta en una manifestación de odio hacia las Fuerzas Militares. En diálogo con SEMANA Noticias, Aura María Díaz, hermana de la mujer transgénero, contó cómo fue el encuentro con la comitiva del Ejército y la familia del soldado que acabó con la vida de Juliana.

“Nos llevaron adonde el general Rojas, comandante del comando específico del Cauca. Fuimos al batallón. Hablamos con él, nos pide disculpas por los hechos y acepta que fue un error; ellos reconocen el error de la institución. También hablamos con el comandante Zapateiro, nos dio sus condolencias y se disculpó en nombre de la institución, en nombre del soldado”, dijo Aura María.

Además, la mujer dijo que la familia del soldado –de quien se desconoce su identidad– “también está viviendo una tragedia” por lo sucedido y que comprende la defensa que hace la madre del uniformado que disparó. “Me manifestó que su intención no era matarla, que no era una persona mala, y yo comprendo que el muchacho no salió ese día con la intención de dispararle a mi hermana y acabar con su vida, pero cometió un error”.