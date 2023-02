Confidenciales “El poder es efímero, no pierda la cordura”: Cabal le responde a Francia Márquez, quien argumenta por qué se transporta en helicóptero

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y la vicepresidenta, Francia Márquez, están enfrentadas en las redes sociales desde que circuló por Twitter el excéntrico lugar -Dapa, en Cali-, donde la funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro vive desde hace algunas semanas.

Más allá del exclusivo sector caleño, a Cabal le ha molestado que la vicepresidenta se desplace en un helicóptero de la fuerza pública, tal como lo registran algunas imágenes que circuló el portal digital El Expediente.

Por eso, no dejó de reflejar la molestia que le generan las imágenes del helicóptero en su residencia. “¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había un helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, dijo la senadora del Centro Democrático. El uniformado falleció en diciembre de 2022, según reportes de prensa.

Márquez no se quedó callada y le respondió que la paz total, “a la cual usted se opone, busca parar la guerra para que ningún soldado o policía tengan que morir por cuidar este país. En relación a mi seguridad: ¿quiere que esté desprotegida para que me maten? Ya lo intentaron colocando explosivos por donde iba a pasar”.

La vicepresidenta se refiere a unos artefactos que las autoridades encontraron cerca de una vereda del Cauca, a escasos metros de una vivienda donde iba a estar durante un fin de semana.

Ante la respuesta de Márquez, Cabal no le quiso poner punto final al tema y volvió y le reiteró: “usted está súper protegida, no así los negros trabajadores en el norte del Cauca que solo reciben su desprecio. El poder es efímero, no pierda la cordura”.

Además, entregó varios datos: “La hora de vuelo en Black Hawk, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez a Dapa, cuesta en promedio US 8.600 dólares, unos $ 42.140.000. Cada minuto $ 702.333.333″, escribió en Twitter.