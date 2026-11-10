“El poeta Gustavo Petro”: advierten ante nuevo video del expresidente con Deicy Jiménez

Sigue la polémica en Colombia por cuenta de las grabaciones reveladas por Deicy Jiménez, que probarían su cercanía con el expresidente Gustavo Petro en medio de las denuncias de los ‘sexocontratos’.

El más reciente pronunciamiento sobre el tema lo hizo el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien reprochó la reacción del exjefe de Estado.

“¿Hasta cuándo aguantaré?”: el nuevo mensaje de Gustavo Petro en medio de la polémica por los videos con Deicy Jiménez

Frente a las imágenes donde se le observa lanzando un beso a la pantalla en una videollamada con Jiménez, Petro dijo: “Me gusta. Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales. Nunca hay que dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. Besos a la humanidad y a la vida”.

Gómez no ocultó su molestia: “El ‘poeta’ Aureliano Buendía… digo, el ‘poeta’ Andrés Maldonado Beltrán… digo, ¡el ‘poeta’ Gustavo Petro!”.

El senador agregó: “Dejando a un lado la burla y el chisme de turno, lo verdaderamente peligroso es la anestesia nacional. Terminamos normalizando los ‘Petro-escándalos’. Cada mediodía estalla una podredumbre nueva y ya se nos volvió paisaje el cinismo”.