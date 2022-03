Confidenciales El precandidato David Barguil no permitiría cierres en la vía Panamericana en su gobierno

Confidenciales El precandidato David Barguil no permitiría cierres en la vía Panamericana en su gobierno

El precandidato a la Presidencia del país, David Barguil, publicó un trino afirmando que durante su mandato no permitiría que bloquearan las vías del país en señal de protesta. Aunque se refirió específicamente a la vía Panamericana y apareció en conjunto con varias personas que parecían ser campesinos e indígenas de la zona.

“Los bloqueos no son protesta, son delincuencia. Aumentan el costo de vida, ponen en jaque a la comunidad, impiden que llegue el progreso y que se pueda desarrollar la agroindustria”, expresó el precandidato, asegurando que no permitiría los cierres viales por parte de manifestantes, ya que esto afectaría directamente la producción y economía de los campesinos en Popayán, Cauca. Además de recalcar que esta no era una forma de manifestación, sino “delincuencia”.

Para el precandidato del Partido Conservador, el alza de los precios en los alimentos que se ha evidenciado durante los últimos meses en el país, corresponde a los bloqueos viales que se realizaron en el marco del paro nacional en 2021, los cuales fueron liderados, principalmente, por gremios camioneros que pedían garantías al Estado.

Sin embargo, también cabe resaltar que esta vía que comunica principalmente hacia Cali, Valle del Cauca, y Popayán (Cauca), también tienen una relevancia internacional, ya que conecta con otros países Latinoamericanos. Sin embargo, estas sufre de constantes bloqueos, no solo por gremios camioneros, sino también por grupos indígenas, que ven en el cierre de esta importante vía una alternativa para que el Gobierno atienda sus solicitudes.