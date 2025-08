“El presidente Gustavo Petro no respeta la tridivisión de poderes, ni la Rama Judicial del poder público”: exfiscal Francisco Barbosa

“Tiene razón. El presidente Gustavo Petro no respeta la tridivisión de poderes, ni la Rama Judicial del poder público. Llama mafiosa a la cúpula de la Fiscalía porque no nos dejamos someter a su arbitrio, que buscaba sacar de la cárcel a mafiosos y narcos. Querían vengadores contra sus enemigos políticos y no fiscales. La entidad no cedió”, aseguró Barbosa citando un mensaje de Jerónimo Uribe en el que reclamó porque Petro se refirió a “fiscales de la mafia y su cúpula en la Fiscalía”. Uribe reclamó que si eso lo hubiera hecho su padre, lo habrían “quemado en la hoguera”.