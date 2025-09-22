Suscribirse

Confidencial

El pulso jurídico que busca ganarle el Mindefensa al sargento (r) Alexander Chalá

El ministro Pedro Sánchez denunció al oficial retirado por publicaciones de chats que serían falsos.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 4:07 p. m.
Rueda de prensa Ministro Pedro Sánchez - en Indumil Bogotá 6 agosto 2025
El pulso jurídico que busca ganarle el Mindefensa al sargento (r) Alexander Chalá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El sargento (r) Alexander Chalá enfrenta varios líos jurídicos en la actualidad por publicaciones que han circulado en las redes sociales.

La primera de ellas está relacionada con unos videos, en donde se ve a una persona de características similares a Chalá contando fajos de billetes que estaban dentro de una bolsa.

En otra publicación, aparece alguien con rasgos similares al sargento sosteniendo relaciones sexuales con una mujer, que al parecer es una menor de edad.

El tercer hecho polémico y que tiene al oficial retirado, quien ha sido un escudero del presidente Gustavo Petro, en líos con la Fiscalía, es una denuncia que interpuso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su contra.

En estos hechos, el ministro denunció a Chalá por publicar unos chats en su cuenta en X con unas conversaciones que al parecer son falsas. Por este caso, la Fiscalía citó para este martes 23 de septiembre al sargento en retiro a conciliación con el jefe de la cartera de Defensa.

En el proceso judicial, el sargento Chalá fue denunciado por el ministro de Defensa por los delitos de falsedad en documento privado, falsa contra persona determinada y querella por las conductas punibles de injuria y calumnia.

Frente a los dos primeros hechos, el Sargento Chalá aseguró que no es él el que aparece en los videos y que hizo la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.

