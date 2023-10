“El rechazo crece en los Estados Unidos contra Petro, que se queda con el apoyo de Hamás”

María Fernanda Cabal, una de las principales líderes de la oposición en Colombia, se refirió este jueves en las redes sociales sobre las consecuencias que ha provocado la fuerte postura del presidente Gustavo Petro con respecto al conflicto en Medio Oriente, puesto que no ha condenado directamente el ataque de Hamás contra Israel.

“El rechazo contra Petro crece en los Estados Unidos; no solo ha deteriorado las relaciones con Israel sino con el principal socio en América. Hasta los demócratas se distancian de Petro, que se queda con el apoyo de Hamás”, puntualizó la vallecaucana.

“Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres. He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina, que deben y tienen el derecho de vivir en paz”, precisó el jefe de Estado.